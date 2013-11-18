До 2017 року смартфони стануть розумнішими за вас - аналітик

Дану думку наводить агентство Gartner в аналітичній доповіді, яку цитують Вести.ру.

"До 2017 року смартфони стануть розумнішими за вас", - сказала віце-президент компанії з досліджень Кароліна Міланезі.

За словами експерта, через 4 роки смартфони по суті перетворяться на цифрових секретарів. Вони стануть розумними в тому сенсі, що матимуть быльше ынформацыъ та знань, аніж людина. Це стане можливим, правда, тільки в тому разі, якщо самі користувачі погодяться на зберігання і обробку своїх даних в "хмарі".

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За словами Міланезі, смартфони черпатимуть інформацію з календаря, аналізувати покази різних сенсорів, ґрунтуватися на місці перебування людини і т. ін. Багато що з цього відбувається вже сьогодні: досить згадати особистого помічника Google Now на Android-пристроях або нову вкладку "Сьогодні" з коротким оглядом дня, що з'явилася в iOS 7.

Спочатку смартфони візьмуть на себе багато рутинних завдань, вважають в Gartner. Вони будуть автоматично складати щотижневий список справ, відправляти друзям привітання з святами, відповідати на електронну пошту, а також дізнаватися ситуацію з пробками і вибирати найкращий маршрут поїздки.

Пізніше під контроль гаджетів перейдуть і інші аспекти життя. Наприклад, якщо у користувача було заплановано важливу нараду, але він запізнюється на зустріч, пристрій сам надішле листа з вибаченнями. Також він зможе щось купувати, якщо на це було отримано дозвіл людини.