У США розробили ”розумний мікропідривач”

У технологічному інституті штату Джорджія розроблений інтелектуальний підривач з використанням мікромеханічних технологій, повідомляє Engadget.

Новий підривач гарантує правильне і своєчасне спрацювання вибухових пристроїв, снарядів, бомб і інших боєприпасів, тоді як підривачі традиційних схем часто відмовляють.

"Мікропідривач" також забезпечений запобіжними пристроями, які виключають довільний підрив боєприпасу. Такий підривач, теоретично, дозволяє зберігати боєприпаси постійно готовими до дії і водночас гарантує їх безпеку.

Мікромеханіка, або, за західною термінологією, Microelectromechanical systems (MEMS), є технологією виробництва виробів, що включають механічні й електричні компоненти, виконані на спільній кремнієвій підкладці з використанням фототруєння та аналогічних процесів. Вироби, одержані в такий спосіб, мають надмалі (мікронні) розміри. Технології мікромеханіки не слід плутати з нанотехнологіями, які оперують об`єктами набагато менших розмірів.

Лента.ру