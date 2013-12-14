Китайський місяцехід успішно сів на поверхню Місяця

Про це, як передає Associated Press, повідомило китайське державне телебачення. У прямому ефірі показали кадри, зроблені місяцеходом, пише Lenta.ru.

«Юйту» спустився на Місяць на борту космічного апарата «Чан'е-3». Посадка відбулася в кратер Залив Веселки, розташований в Морі Дощів, уточнює агентство «Сіньхуа». Місяцехід працюватиме на супутнику три місяці. Апарат оснащений сонячними батареями, навігаційними і панорамними камерами, рентгенівським і інфрачервоним спектрометрами та іншим обладнанням.

«Чан'е-3» був запущений із Землі 1 грудня 2013. Назву для апарату (玉兔, дослівно «Нефритовий кролик») обрали на відкритому конкурсі, який проходив восени. Робот «Чан'е-3» стане другим етапом китайської місячної програми. Під час третього етапу, який намічений на 2020, Китай планує доставити на Землю місячний грунт.

Китай став третьою країною після СРСР і США, яка зуміла успішно посадити космічний апарат на поверхню Місяця. Останнє вдале примісячення космічного апарату відбулося в 1976 році. Посадку здійснила космічна станція «Луна-24», що доставила на Землю 170 грамів грунту.