Apple запатентувала датчик серцебиття, вбудований в iPhone





Патенти описують систему, що дозволяє визначати, коли палець знаходиться близько до сенсора, але ще не торкнувся контакту. Варто відзначити, що подібна технологія вже зустрічалася в смартфонах компанії Samsung, зокрема у Galaxy S4.

У патенті Apple також описуються способи застосування цієї технології, зокрема для поліпшення розпізнавання жестів користувача, визначення та блокування випадкових натискань, а також більш точної реакції на торкання екрану при холодній погоді.

Про це повідомляють vesti.ru.

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У патенті Apple також описуються способи застосування цієї технології, зокрема для поліпшення розпізнавання жестів користувача, визначення та блокування випадкових натискань, а також більш точної реакції на торкання екрану при холодній погоді.

Другий патент описує датчик, що дозволяє визначити частоту серцебиття за допомогою металевих частин корпусу мобільного пристрою, що проводять електричний струм.

Згідно з текстом заявки точність, з якою працює сенсор, дозволить ідентифікувати користувача гаджета згідно з біометричними показниками. Мета, якої служить дана система, - додатковий бар'єр безпеки для власників iPhone. Крім того, її можна буде використовувати у фітнес-додатках, причому не тільки смартфони, але і створених для поки що невипущених "розумних" годинників iWatch .