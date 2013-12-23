Веб-камери ноутбуків Apple можуть таємно шпигувати за юзерами

Про це пише The Washington Post, посилаючись на доповідь дослідників Стівена Чековея та Меттью Брокера.

У "маках", як і в багатьох інших комп'ютерах, є світлодіод, який попереджає користувача про те, що веб-камера працює, пише ТСН.

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Дослідники встановили, що його можна вимкнути, здійснивши "перепрошивку" мікроконтролера камери. На їхню думку, якщо світлодіод не діє, то фото- і відеостеження через камеру стають непомітними для користувача.

Як доказ Чековей та Брокер написали програму iSeeYou. Вона змушує вбудовану камеру комп'ютера записувати відео, не запалюючи світлодіод.

Кожен раз при запуску програма вносить зміни в прошивку мікроконтролера веб-камери, а перед завершенням роботи повертає її в початковий стан.

Дослідники заявили, що iSeeYou працює тільки на старих "маках". Але вони, однак, не виключають, що подібні баги можуть бути присутніми і в новіших комп'ютерах.