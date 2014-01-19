10 українців потрапили у другий тур проекту Mars One

Всього у другому турі - 1 тис. 58 заявників, їх відібрали з більше 200 тис. осіб, які заповнили анкету для участі в проекті.

За даними організаторів, серед українців, які потрапили у другий тур, - щонайменше, одна жінка.

Про це Радіо Свобода повідомляє з посиланням на організаторів проекту. Кінцева мета Mars One - створення на Червоній планеті першої людської колонії.

За планом проекту, штаб-квартира якого базується в Нідерландах, перші чотири людини будуть доставлені на Марс в 2024 році, до цього на планету будуть відправлені житлові блоки, блоки життєзабезпечення, а також все необхідне обладнання. Автори проекту визнають, що для перших учасників Mars One місія буде пмандрівкою в один кінець.

Проект попередньо оцінюють в 6 млрд доларів. Раніше ініціатори підписали контракт з американською авіабудівною компанією Lockheed Martin на створення посадкового модуля, який в 2018 році відправлять в тестовий політ.