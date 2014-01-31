Yahoo! повідомила про атаку хакерів і витік даних своїх користувачів

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на CNBC.

«Нещодавно ми виявили скоординовані спроби отримати несанкціонований доступ до облікових записів Yahoo Mail, - сказано в повідомленні компанії. - Після виявлення ми негайно почали дії для захисту наших користувачів».

Читайте такожЗМІ: Вірус, який викрав дані 110 мільйонів банківських карт, написав підліток з РФYahoo! відправила повідомлення на резервні адресу або телефон «постраждалих» користувачів про зміну їх пароля, з подальшими інструкціями. Іншим користувачам компанія також рекомендує змінити пароль облікового запису.

При цьому в Yahoo! не стали уточнювати, як довго були в курсі можливого витоку і скільки даних в підсумку могло бути викрадено. Але компанія підкреслює, що дані користувачів були отримані не з серверів Yahoo!, а від «третьої сторони». Хакери скористалися логінами і паролями, які були вкрадені під час іншого витоку даних.