Велика Британія придбає новітні керовані снаряди

Збройні сили Великої Британії і Австралії придбають партію керованих снарядів нового покоління, повідомляє Лента.ру з посиланням на Global Defence.

155-міліметрові снаряди SMArt-155 розроблені в Німеччині спільно компаніями Rheinmetall AG і Diehl Stiftung & Co.

Нові снаряди значно підвищують точність стрільби артилерії і скорочують побічний збиток. Вони наводяться на ціль за допомогою системи GPS. Кожен снаряд несе декілька самонавідних вражальних елементів, кожний з яких, у свою чергу, забезпечений радіолокатором і інфрачервоним датчиком. Висока точність наведення дозволяє одному снаряду такого типу вражати декілька близькорозташованих цілей.

Снаряди SMArt-155 можуть використовуватися будь-якими артилерійськими установками калібру 155 міліметрів, включаючи застарілі системи часів Другої світової війни. Максимальна дальність польоту снаряда складає від 27,5 до 45 кілометрів залежно від типу артсистеми