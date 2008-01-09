Велика Британія придбає новітні керовані снаряди

02:00, 09 січня 2008
Наука та IT
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Наводяться на ціль за допомогою системи GPS

SMArt-155. Фото new-factoria.ru
Збройні сили Великої Британії і Австралії придбають партію керованих снарядів нового покоління, повідомляє Лента.руз посиланням на Global Defence.

155-міліметрові снаряди SMArt-155 розроблені в Німеччині спільно компаніями Rheinmetall AG і Diehl Stiftung & Co.

Нові снаряди значно підвищують точність стрільби артилерії і скорочують побічний збиток. Вони наводяться на ціль за допомогою системи GPS. Кожен снаряд несе декілька самонавідних вражальних елементів, кожний з яких, у свою чергу, забезпечений радіолокатором і інфрачервоним датчиком. Висока точність наведення дозволяє одному снаряду такого типу вражати декілька близькорозташованих цілей.

Снаряди SMArt-155 можуть використовуватися будь-якими артилерійськими установками калібру 155 міліметрів, включаючи застарілі системи часів Другої світової війни. Максимальна дальність польоту снаряда складає від 27,5 до 45 кілометрів залежно від типу артсистеми

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