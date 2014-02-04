Microsoft призначила нового генерального директора

Американська корпорація Microsoft призначила на посаду генерального директора Сатья Наделлу замість Стіва Балмера, йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Згідно з повідомленням, Наделла пропрацював в Microsoft 22 роки. Остання займана ним посада була виконавчий віце-президент бізнес-підрозділу і "хмарних" сервісів компанії.

Разом з тим засновник корпорації Білл Гейтс оголосив про свій відхід з поста голови ради директорів. Один з найбагатших людей планети вирішив стати консультантом нового генерального директора і присвятити себе технічній розробці нових продуктів.

Новим головою ради директорів має намір стати Джон Томпсон.

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Як повідомляв УНІАН, Microsoft протягом минулого року розглядала на посаду генерального директора більше ста кандидатів. Основними претендентами на вакантну посаду були колишній генеральний директор Nokia Стівен Елоп, виконавчий віце-президент Microsoft Сатья Наделла, генеральний директор компанії Ford Алан Малаллі, а також відповідальний за розвиток бізнесу в Microsoft Тоні Бейтс.

Довідка УНІАН. Microsoft - одна з найбільших ІТ-компаній з виробництва програмного забезпечення для різного роду обчислювальної техніки. Штаб-квартира компанії знаходиться в місті Редмонд штат Вашигтон США. Штат співробітників корпорації складає близько 90 тисяч осіб.