Старший віце-президент Google очолить YouTube

Старший віце-президент і керівник рекламного підрозділу Google Сьюзан Войжитскі очолить інтернет-сервіс YouTube, що належить пошуковику, повідомляє видання ReCode з посиланням на власні джерела.

Згідно з повідомленням, рішення про зміну керівництва відеохостингу прийняв виконавчий директор Google Ларрі Пейдж.

Посаду генерального директора YouTube з 2010 року обіймав Салар Камангар. Надалі він має намір зайняти одну з керівних посад в іншому підрозділі компанії Google.

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Довідка УНІАН. YouTube - інтернет-сервіс, що надає послуги відеохостингу.

Компанія була заснована в 2005 році трьома колишніми працівниками PayPal в Сан-Бруно, Каліфорнія. У листопаді 2006 року Google завершила операцію з покупки YouTube за 1,65 млрд дол.

У 2013 році місячна аудиторія сайту перевищила позначку в 1 млрд осіб.