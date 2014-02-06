Twitter вперше відкриє свої архіви для вчених

Сервіс мікроблогів Twitter надасть вченим доступ до архівів компанії, повідомляє Lenta.ru з посиланням на офіційний блог соцмережі.

В рамках програми, яка отримала назву Twitter Data Grants, кілька дослідних організацій отримають для аналізу дані про повідомлення користувачів, що зберігаються на серверах Twitter. Подати заявку на участь у програмі можна до 15 березня.

За словами представників соціальної мережі, відкриття доступу до даних дозволить вченим проаналізувати безліч важливих наукових проблем. «Кожен день за допомогою сервісу відправляється понад 500 мільйонів твітів. Цей величезний масив інформації можна використовувати в найрізноманітніших дослідженнях - від вивчення проблем охорони здоров'я до вивчення реакції людей на настання нового року», - йдеться в пості Twitter. В якості прикладів керівництво ресурсу приводить, зокрема, роботу, опубліковану вченими з Університету Джона Хопкінса. Дослідники використовували твіти для передбачення потенційно небезпечних епідемій грипу.

Читайте такожАНБ може стежити за людьми через гру Angry Birds

Доступ до архівів Twitter відкриває вперше. Раніше вчені могли працювати лише з загальнодоступними даними соціальної мережі. Крім того, отримати статистичну інформацію сервісу мікроблогів можна було через одного з офіційних представників ресурсу. Наприклад, через компанію Gnip.

Сервіс мікроблогів Twitter був запущений в 2006 році. Щомісячна аудиторія активних користувачів соцмережі перевищує 220 мільйонів чоловік. Кожен місяць соцмережею користуються близько 220 мільйонів людей. Всього в соцмережі зареєстровано понад півмільярда користувачів.