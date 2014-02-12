Twitter тестує дизайн профілів в стилі Facebook і Google+

Соцмережа планує в майбутньому використовувати в оформленні користувацьких профілів «плитковий» дизайн, повідомляє Лента.ру з посиланням на Mashable.

Оновлення в профілі Twitter першим помітив редактор Mashable Метт Петронзіо (Matt Petronzio). Зайшовши в твіттер-аккаунт, журналіст виявив, що його аватар і розділ «про себе» перемістилися в ліву частину сторінки, а до статистики твітів і передплатників додався лічильник завантажених фотографій і відео.

Основні зміни торкнулися центрального елемента сторінки - стрічки твітів. Замість звичного вертикального блоку з твітами, що йдуть в хронологічному порядку, стрічка Петронзіо тепер складалася з «плиток» різної висоти і ширини, з поміщеним у них текстом. Це робило її схожою на інтерфейси інших соціальних мереж - Facebook або Google+.

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Скількох іще людей разом з Петронзіо торкнувся редизайн, невідомо. На момент написання цієї замітки в соцмережах було виявлено кілька скріншотів оновленої версії профілю, зроблених користувачами з США і Великобританії. Представники Twitter поки ніяк не прокоментували оновлення.

На початку лютого Twitter вже проводив оновлення власної веб-версії. Інтерфейс сайту став відповідати зовнішньому вигляду мобільних додатків соцмережі. Незважаючи на те, що тоді дизайн профілів зазнав в основному лише «косметичних» змін, оновлення викликало бурхливу реакцію серед користувачів. До цього (у жовтні 2013-го) в стрічці Twitter стали відображатися у режимі попереднього перегляду великі фотографії і відеоролики, завантажені через сервіс Vine.