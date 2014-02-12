Плеєри Sony упакували в пляшки з водою

Компанія Sony почала продавати свій MP3-плеєр W Series Walkman упакованим в прозору пляшку з водою, пише Lenta.ru з посиланням на The Next Web. Незвичайна тара покликана продемонструвати, що пристрій є водонепроникним.

Плеєри у пляшках продаються в Новій Зеландії через торгові автомати, встановлені в спортзалах і басейнах. W Series позиціонують як апарат для любителів фітнесу; його можна використовувати під час занять плаванням.

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Рекламну кампанію для плеєра, включаючи спосіб упаковки розробило на замовлення Sony рекламне агентство DraftFCB. Чи придатна для пиття вода з пляшки, в яку занурений плеєр з навушниками, не уточнюється.

Крім плеєрів, Sony випускає водонепроникні смартфони, планшети, фотоапарати і «розумні годинник». Мобільники та планшети можна тримати в прісній воді на глибині до одного метра протягом півгодини.