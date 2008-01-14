Встановлено рекорд продажів нових автомобілів в Україні

Продажі нових автомобілів в Україні в 2007 році збільшилися на 46,1% або на 171 тис. штук порівняно з 2006 роком - до 542 тис. штук.

Про це говориться в повідомленні аналітичної групи "AUTO-Consulting", текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У повідомленні наголошується, що в грудні 2007 року встановлено новий історичний максимум продажів нових автомобілів в Україні - понад 61 тис. штук.

Порівняно з груднем 2006 року зростання продажів становило 79,9%. Таким чином, грудень став найвдалішим місяцем за всю історію українського авторинку.

Як вважають аналітики, 2008 рік на авторинку буде також відзначено високою динамікою.

Довідка УНІАН. За інформацією аналітичної групи AUTO-Consulting, продажі нових автомобілів в Україні в 2006 році збільшилися на 39,68% або на 106 тис. штук порівняно з 2005 роком - до 371,019 тис. штук (у 2005 році було продано 265,475 тис. автомобілів).