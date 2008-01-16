Найтонший у світі ноутбук від Стіва Джобса (фото)

Засновник Apple Стів Джобс представив на виставці MacWorld Expo третю лінійку ноутбуків компанії, пише видання Ars Technica. Пристрій називається MacBook Air і є, за твердженням Джобса, найтоншим ноутбуком у світі. Його товщина варіюється від 4 міліметрів до 1,93 сантиметра. Вага MacBook Air - 1,36 кілограма.

Ноутбук має процесор Intel Core 2 Duo, що працює на частоті 1,6 або 1,8 гігагерца, і вкомплектований 2 гігабайтами оперативної пам`яті. У MacBook Air використовується відеокарта Intel GMA X3100 з 144 мегабайтами пам`яті, що виділяється з основної.

У новий MacBook вбудований жорсткий диск на 80 гігабайт. За бажанням покупця диск можна замінити твердотільним накопичувачем на 64 гігабайти. Для MacBook Air використовуються ті самі жорсткі диски форм-фактора 1,8 дюйма, що і для iPod.

У нового ноутбука немає дисководу для читання оптичних дисків. Apple пропонує придбати USB-привід окремо за 99 доларів.

MacBook Air має повнорозмірну клавіатуру, сенсорний трекпад, і дисплей з діагоналлю в 13,3 дюйма (1280 на 800 пікселів). У нього вбудована відеокамера iSight. Він працює п`ять годин без заряджання і підтримує бездротові мережі стандарту 802.11n.

Постачання ноутбука почнуться в найближчі два тижні. Він коштуватиме від 1799 до 3100 доларів.

Джобс також заявив, що MacBook Air дуже екологічний пристрій. Його алюмінієвий корпус може піти на вторсировину, при створенні скла дисплея не використовувалися ртуть і миш`як.

Лента.ру фото з сайту arstechnica.com