Російський проект "Е-Мобіль" остаточно "поховали"

Рішення в компанії пояснили різким зростанням цін на обладнання через ослаблення рубля і спадом авторинку. В якому проекті можна буде використовувати платформу "Е-мобіля", держава поки не визначилася.

Про те, що компанія "Е-Інжиніринг", яка займається проектуванням "Е-мобіля", передала ФГУП НАМИ всю конструкторську документацію і виключні права на ноу-хау по розробці кузова і шасі автомобіля, виданню "Комерсант" розповіли в ОНЕКСІМ Михайла Прохорова. Договір про передачу прав підписаний 3 квітня, сума угоди склала символічне €1.

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Директор з інвестицій ОНЕКСІМа Валерій Сенько пояснив, що "кон'юнктура авторинку РФ і загальна ситуація в економіці істотно змінилися, ослаблення рубля різко збільшило вартість виробництва", оскільки більшу частину обладнання планувалося закуповувати за кордоном. З 2010 року "параметри проекту змінилися, його бюджет міг скласти €450 млн", а на дослідження вже витрачені "кілька сотень мільйонів євро". На тлі спадного попиту ефективність проекту стала неочевидною. Тому прийнято рішення передати напрацювання державі. "Е-Авто" збереже за собою лише бренд "Е".

"Нам надходили пропозиції від іноземних компаній про продаж технологій, але було прийнято принципове рішення залишити їх у Росії",- стверджує Валерій Сенько. Заступник голови Мінпромторгу Олексій Рахманов повідомив, що міністерство і НАМІ "з вдячністю сприйняли передачу технологій": "Ми будемо аналізувати їх напрацювання і потім приймемо рішення, в яких саме проектах вони можуть бути корисні".

Під проект гібридних "Е-мобіля" з газобензиновим двигуном і електричною трансмісією було створено СП "Е-Авто" (51% у ОНЕКСІМа, 49% у "Яровіта" Андрія Бірюкова). Зараз ОНЕКСІМу належить вже 85% СП. Ціна "Е-мобіля" могла скласти 350-500 тис. руб. (100-150 тис. грн) Початковий обсяг виробництва планувався в 20 тис. машин на рік, було зібрано 215 тис. попередніх заявок. Бюджет проекту оцінюється в €150 млн, випуск машин повинен був початися в травні 2012 року. У 2011 році "Е-Авто" підписала угоду з Петербургом про будівництво заводу, але терміни запуску не раз зсувалися. У лютому голова комітету з промполітики міста Максим Мейскін говорив, що проект відкладено на невизначений термін.

Джерела, знайомі з ситуацією, кажуть, що у зв'язку зі зростанням витрат проект "став фактично нерентабельним" і "передача технологій державі - найбільш красивий і прийнятний варіант". Вони відзначають, що по ходу роботи "виникало багато поточних непередбачених проблем", у результаті ціна "Е-мобіля" могла вирости аж до 1 млн руб., що "в цілому змінювало концепцію доступного вітчизняного автомобіля".

"В результаті було вирішено заморозити закупівлю основних ліній, а потім і вийти з проекту в цілому",- говорить один зі співрозмовників "Ъ".

Джерела зазначають, що в такій ситуації НАМІ "став найбільш зрозумілим державним партнером". У 2013 році "Е-Інжиніринг" робив для інституту аналіз платформи проекту "Кортеж" (виробництво автомобілів для перших осіб), а також спроектував і виготовив зразки електродвигунів і електроніки для проекту "Гібридна Lada Granta". НАМІ проводив технічно-технологічну експертизу "Е-мобіля", зробивши висновок про можливість створення серійного автомобіля. Але від самостійних планів виробництва "Е-мобіля" ОНЕКСІМ відмовляється: виробничий комплекс в Петербурзі продадуть. За словами Валерія Сенька, там є вся необхідна інфраструктура", крім виробничих ліній.

Розробку великої універсальної платформи для західного виробника джерела "Ъ" на ринку оцінюють в $1-1,5 млрд. Платформа електромобіля для американської Tesla, за неофіційною інформацією, коштувала близько $700 млн. Одне з джерел у галузі говорить, що у випадку з "Е-мобілем" справа не доходила до переговорів за ціною інтелектуальної власності, але, за його оцінкою, торги могли б початися від $200-300 млн. Китайські виробники, вважає він, заплатили б і більше, а американські або європейські могли б купити розробку окремого великого вузла, наприклад, трансмісії, приблизно за $200 млн.