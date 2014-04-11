Sony попередила про небезпеку займання нових ноутбуків Vaio
Небезпечний дефект виявлений в моделі Fit 11A, яка надійшла в продаж в Японії в лютому цього року.
Японська електронна корпорація Sony попередила про можливість перегріву нових портативних комп'ютерів серії Vaio, який може привести до їх займання. Про це Sony повідомила на своєму офіційному сайті, пише ИТАР-ТАСС.
Небезпечний дефект виявлений в моделі Fit 11A, яка надійшла в продаж в Японії в лютому цього року. За інформацією Sony, причиною перегріву ноутбуків є встановлений на них акумулятор виробництва іншої японської компанії Panasonic.
Читайте такожSony продає підрозділ Vaio
"Власникам цієї моделі комп'ютера слід припинити його використання, від'єднати його від джерела живлення", - наголошується в заяві Sony. Компанія також пообіцяла своїм клієнтам протягом двох тижнів визначитися з порядком проведення безоплатного ремонту проблемних ноутбуків. Між тим, відвантаження нових комп'ютерів цієї моделі рітейлерам вже припинено.
На даний момент японська корпорація отримала три скарги на загоряння Vaio Fit 11A. Ні в одному з цих випадків їх власники не постраждали.