Майже половина користувачів Twitter виявилися "мертвими душами"

Близько 44% з 974 млн зареєстрованих користувачів мережі мікроблогів Twitter ніколи не відправляли зі свого аккаунта жодного повідомлення (твіти), повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на дані дослідницької компанії Twopcharts.

Аналітики стверджують, що близько третини користувачів розмістили менше 10 повідомлень за весь час перебування на сервісі. При цьому 13% користувачів публікували твіти більше 100 разів.

У свою чергу, представники Twitter не підтвердили дані Twopcharts. У компанії заявили, що не коментують статистику, яку збирають треті особи.

За даними Twitter, сервіс має 241 млн активних користувачів, які щомісяця заходять на ресурс три останніх місяці 2013 року. При цьому мережа мікроблогів під «активністю» не передбачає обов'язкову публікацію повідомлень.

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Довідка УНІАН. Twitter - сервіс для публічного обміну короткими (до 140 символів) повідомленнями. Система Twitter була створена Джеком Дорсі в 2006 році. Штаб-квартира компанії розташована в Сан-Франциско (Каліфорнія, США). Чистий прибуток Twitter в 2013 році склав майже 170 млн дол.



