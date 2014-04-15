Відразу 8 російських супутників ГЛОНАСС вийшли з ладу

2 квітня відбувся найбільший збій за всю історію роботи навігаційної системи. Вона вийшла з ладу більш ніж на 10 годин - космічні апарати видавали невірні дані про своє місцезнаходження і, відповідно, надавали споживачам невірну навігаційну інформацію. Помилка виникла одночасно практично на всіх апаратах.

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У ніч на 15 квітня відразу вісім супутників системи ГЛОНАСС вийшли з ладу, передає "Інтерфакс" з посиланням на Інформаційно-аналітичний центр Роскосмосу. Згідно з даними добового моніторингу системи ГЛОНАСС за кілька хвилин до першої ночі космічні апарати 747, 743, 717, 737, 738, 720, 732 і 735 протягом півгодини показували ознака "нездоровий" у своїх ефемерид, після чого супутники запрацювали у звичайному режимі. За дві години до цього найбільшого збою вийшов з ладу космічний апарат системи ГЛОНАСС 730 - який не можуть «привести до тями» досі, повідомляє mk.ru.

За словами генерального директора "ІСС імені Решетньова" Миколи Тестоедова, збій в роботі ГЛОНАСС стався через перехід на оновлений контур управління. "...Це велика та тривала робота, з новими засобами, новою математикою. Тому іноді виникають збої. Що можемо, ми налагоджує на Землі, але, на жаль, не все можна виловити наземними засобами", - заявив він "Известиям", зазначивши, що в даний час ймовірність повторення помилок у системі зведена на немає.

У цьому місяці це вже другий масштабний збій в роботі системи ГЛОНАСС. Так, 2 квітня орбітальна група ГЛОНАСС вийшла з ладу на більш ніж десять годин. Відключення було викликане так званим "людським фактором" - помилкою в передачі на супутники невірних ефемерид, тобто з проблемою в математичному забезпеченні діяльності угруповання. Через помилку космічні апарати видавали невірні дані про своє місцезнаходження і, відповідно, надавали споживачам невірну навігаційну інформацію. Помилка виникла одночасно практично на всіх апаратах і в графіку на сайті Інформаційно-аналітичного центру Роскосмосу супутники були позначені як такі, що передають некоректні дані про своє місцезнаходження.

Нагадаємо, російська супутникова навігаційна система ГЛОНАСС була створена в якості альтернативи американській GPS для використання по всій земній кулі. Вперше в глобальному масштабі система запрацювала в грудні 2011 року. Всього в системі використовується за призначенням 23 космічних апарати, хоча для глобального покриття навігаційним полем всій Землі необхідно 24 супутника.

На початку квітня стало відомо про розрив російсько-американського співробітництва в галузі освоєння космосу. У розпорядженні ЗМІ опинився документ, в якому говориться, що "з урахуванням триваючого порушення Росією суверенітету і територіальної цілісності України NASA призупиняє більшу частину контактів з Російською Федерацією". Як стверджувалося, взаємодія буде продовжена тільки по забезпеченню безпеки і безперервної роботи Міжнародної космічної станції. У той же час в Держдепартаменті США заявили, що не віддавали NASA та іншим відомствам розпоряджень про припинення співпраці з Росією в рамках введених відносно Москви санкцій.