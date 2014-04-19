Приватний космічний корабель Dragon успішно стартував до МКС

Як повідомили в NASA, запуск відбувся в 15:25 за часом Східного узбережжя США (22:25 кск). Стиковка апарату з орбітальним комплексом запланована на неділю, 20 квітня, пише ИТАР-ТАСС.

Корабель повинен доставити на МКС майже 2,5 тонни продовольства, предметів першої необхідності та матеріалів для наукових експериментів.

Планується, що Dragon - єдиний у світі вантажний корабель багаторазового використання - приводниться в Тихому океані в районі Каліфорнійського півострова. Раніше старт Dragon неодноразово відкладався через різні технічні проблеми. Останньою з них став витік гелію в першому ступені ракети-носія.

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В даний час на МКС працюють шість осіб: російські космонавти Михайло Тюрін, Олександр Скворцов, Олег Артем'єв, американські астронавти Рік Мастраккио і Стівен Свонсон, а також їх японський колега Коїті Ваката.