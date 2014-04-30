Американські IT-гіганти приєдналися до санкцій проти російських компаній

Американські IT-гіганти Microsoft, Oracle, Symantec і Hewlett-Packard (HP) приєдналися до санкцій щодо низки російських банків і компаній і можуть повністю припинити співпрацювати з ними, повідомляє видання «Газета.Ru» з посиланням на джерела в IT-підрозділах двох російських банків.

Згідно з повідомленням, інформацію про введення санкцій також підтвердив відповідальний секретар комісії Держдуми зі стратегічних інформаційних систем Андрій Чорногоров.

За даними видання, джерело, близьке до банку «Росія», повідомило, що в банку очікують відключення частини зарубіжного програмного забезпечення «з дня на день». За словами іншого співрозмовника, співробітники Microsoft і Oracle зустрічалися з цього приводу з представником одного з банків, які потрапили під санкції, але поки не стали відключати його від своїх продуктів.

На цей момент фахівці російських банків в екстреному порядку шукають можливості замінити продукти американських IT-компаній.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Європейський Союз розширив санкційний список росіян ще на 15 осіб, серед них - віце-прем'єр Дмитро Козак, начальник генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов і начальник ГРУ Ігор Сергун. Вони підпадають під другу стадію санкцій ЄС - замороження активів і заборону на видачу віз у зв'язку з подіями на Україні. Тепер у списку санкцій ЄС - 48 осіб.

Крім того, 28 квітня США ввели санкції проти сімох громадян РФ і 17 компаній. За словами прес-секретаря Білого дому Джей Карні, накладені санкції за приєднання Криму, яке США не визнають, а також через позицію Росії щодо України. «З 17 квітня Росія не зробила нічого, щоб дотримати женевські зобов'язання, навпаки, вона влаштувала ще більшу ескалацію кризи», - заявив Карні, назвавши «незаперечною» причетність Росії до насильства на сході України. До списку, зокрема, увійшли: Олег Белавенцев, Сергій Чемезов, Дмитро Козак, Євген Мурів, Олексій Пушков, Ігор Сєчін, В'ячеслав Володін, ТОВ "Акваника", ТОВ "Авіа груп", ТОВ "Авіа груп Норд", ЗАТ "Зест", Инвесткапиталбанк, Собінбанк, Сахатранс, СМП банк, Стройгазмонтаж, Стройтрансгаз, Стройтрансгаз-М, ІК "Аброс", "Трансоіл", Volga Group.

Також санкції проти Росії розширили Канада і Японія.