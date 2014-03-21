Євросоюз поповнив список санкцій через Крим ще на 12 росіян - Ромпей

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на прес-конференції вночі у п'ятницю після завершення робочої вечері лідерів 28-ми країн ЄС заявив Президент Європейської Ради Герман ван Ромпей.

"За умов відсутності деескалації з боку Росії, Європейська Рада вирішила розширити список тих, на кого поширюються обмеження на видачу віз та замороження активів. Ми додали дванадцять прізвищ до вже існуючого списку з 21-ї особи, який був погоджений раніше. Ми також скасовуємо наступний саміт ЄС-Росія, а члени ЄС скасують свої двосторонні саміти з Росією," сказав Ромпей.

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Ромпей гостро засудив анексію Криму Росією і сказав, що Євросоюз ніколи з нею не погодиться.

"Російська анексія Криму є чітким порушенням суверенітету України та міжнародних норм. Ми гостро засуджуємо неконституційний референдум у Криму і ми не визнаємо анексії і не визнаватимемо її у майбутньому. Немає місця для використання сили та залякування для зміни кордонів на європейському континенті у 21-му столітті," сказав Ромпей.

Дипломатичні джерела УНІАН в ЄС кажуть, що в новому списку щодо санкцій є прізвища спікера Ради Федерації Росії Валентини Матвієнко, радника Президента Путіна Сергія Глазьєва, помічника Президента РФ Владислава Суркова та віце-прем'єра уряду РФ Дмитра Рогозіна.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ запровадила адресні санкції проти восьми кримчан-громадян України та 13-ти громадян Росії за дії по відторгненню Кримського півострова від України.