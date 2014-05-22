В Україні побільшало користувачів інтернету

Частка регулярних користувачів мережі Інтернет, які відвідували ресурс, принаймні, один раз за місяць, в першому кварталі 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 3 п.п. - до 53,4% населення України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Інтернет асоціації України (ІнАУ) з посиланням на дані дослідження, проведеного агентством InMind.

За даними дослідження, найчастіше в мережу виходять користувачі віком від 15 до 29 років (39% респондентів) і в містах з кількістю населення понад 100 тис. осіб (53% респондентів).

В цілому, серед опитаних 58,5% українців мають вдома доступ до Інтернету.

У дослідженні брало участь 5 тис. інтернет-користувачів зі всієї України віком старше 15 років.

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Довідка УНІАН. Компанія InMind - дослідницьке агентство повного циклу, представник міжнародної мережі Factum Group в Україні; надає повний спектр послуг в галузі маркетингових досліджень і консалтингу.

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