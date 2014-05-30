У США розробили заміну російському «Союзу»

Пілотована капсула є вдосконаленою версій апарату Dragon, який вже провів чотири тестових польоти до МКС. У капсулі багаторазового використання Dragon V2 використовуються в якості аварійних нові двигуни SuperDraco, нещодавно анонсовані SpaceX, пише Лента.ру.

Вартість одного місця в такому кораблі буде становити приблизно 20 мільйонів доларів. Для порівняння, політ туди й назад російського корабля «Союз» обходиться НАСА в середньому у 76,3 мільйона доларів. Доставку астронавтів на МКС на своєму човнику компанія планує почати вже в 2017 році.

SpaceX займається розробкою космічних пілотованих апаратів за фінансової підтримки НАСА. Американське агентство використанням багаторазових кораблів, у тому числі, хоче знизити залежність від російських кораблів «Союз», з допомогою яких в даний час космонавти доставляються на МКС. Крім SpaceX компанії Boeing і Sierra Nevada також займаються проектуванням пілотованих апаратів.

Нагадаємо, після того, як США ввели проти Росії ряд нових санкцій, віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін, який займається питаннями розвитку космонавтики, запропонував США доставляти астронавтів на МКС за допомогою батуту. Таким чином він хотів показати, що в космічній програмі МКС, США після списання шаттлів залежать від російських космічних кораблів «Союз».