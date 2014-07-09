У Android виявлено недолік, який дозволяє відстежувати пересування користувача

Цей недолік був знайдений в функції Preferred Network Offload, яка вперше з'явилася у версії Android 3.1. Суть функції полягає в підключенні смартфона до Wi-Fi при вимкненому екрані. Завдяки отриманню списку точок Wi-Fi, зловмисник може легко стежити за користувачем, навіть якщо той відключив функцію геолокаціі, передає NEWSru.com.

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Також Electronic Frontier Foundation вирішила подати позов до Агентства національної безпеки і розвідки США, вимагаючи пояснити, чи використовували ці організації даний недолік у програмі глобального стеження.

У свою чергу, Google вже випустив патч wpa_supplicant, який повинен ліквідувати цей недолік.