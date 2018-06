АНБ може стежити за людьми через гру Angry Birds

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Guardian, The New York Times і ProPublica, що посилаються на надані Едвардом Сноуденом документи.

Спецслужби вміють черпати інформацію з декількох програм, які ЗМІ називають «програмами з витоками» (leaky apps). У список таких програм, серед інших, увійшли карти Google Maps, клієнти соцмереж Facebook, Twitter і LinkedIn, фотохостинг Flickr і популярна гра Angry Birds.

Інформація з додатків, доступна спецслужбам, ділиться на дві категорії: технічна і особиста. До першої категорії відносяться модель смартфона і його ідентифікатор, до другої - стать, вік і місце розташування користувача, його сімейний стан - у ряді випадків - сексуальні вподобання та список друзів.

Для мобільної операційної системи додаток значення не має. В документах від Сноудена (вони датовані 2007-2012 роками) стверджується, що можна перехопити дані з програм, призначених для Android і iOS.

Передбачається, що одним із способів отримання відомостей є перехоплення інформації, призначеної для мобільних рекламних мереж. Особисті дані про користувача потрібні таким мережам для того, щоб показувати людині релевантну, тобто відповідну його інтересам, рекламу.

У документах, наданих Сноуденом, прямо говориться лише про те, що АНБ і Центр урядового зв'язку мають можливість переглядати дані з мобільних додатків. Чи скористалися спецслужби такою можливістю і якщо так, то який обсяг даних вони при цьому отримали - не уточнюється.

Саару Бергстрем (Saara Bergstrom), представниця Rovio, розробника Angry Birds, в інтерв'ю The New York Times повідомила, що її компанії нічого не відомо про програми стеження. Вона також підкреслила, що Rovio ніяким чином не пов'язана ні з британської, ні з американської спецслужбами.

Про те, що ігри можуть служити джерелом даних для АНБ і ЦПС, повідомлялося і раніше. У грудні 2013 року газета The Guardian передала, що спецслужби стежили за гравцями в World of Warcraft і власниками консолей Xbox. Агенти АНБ і ЦПС аналізували листування в чатах і збирали записи голосів гравців.