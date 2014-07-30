З 1 серпня ФСБ матиме доступ до всіх даних користувачів, зареєстрованих на ресурсах РФ

Тепер ФСБ без перешкод матиме можливість збирати та використовувати дані громадян України, які користуються російськими соціальними мережами та електронними скриньками.

У Службі безпеки України просять всіх громадян, яким небайдужа безпека особистої інформації, утриматися від використання інтернет-ресурсів російської доменної зони.

Про це пише "Радіо Свобода".

Російська Федерація запроваджує закон, який зобов'язуватиме власників інтернет-ресурсів зберігати інформацію про своїх користувачів та надавати її спецслужбам. Також ця вимога стосується і російських блогерів, які мають більше трьох тисяч передплатників. Новації, на думку російської сторони, мають поліпшити безпеку в країні. Однак норми закону чітко не прописані, роз’яснення слід шукати в підзаконних актах. І це турбує не лише російських правників.

«Відповідний закон повинен достатньо ясно вказувати сферу дії і умови виконання, – говорить український адвокат Олександр Ружицький. – Тобто він повинен бути достатньо детальним і конкретним. Але наскільки мені відомо, із засобів масової інформації, наразі Російська Федерація ніяк не конкретизувала, а такі цілі, як запобігання тероризму, це є дуже широкі цілі».

Читайте такожРосійські соціальні мережі втрачають популярність в Україні

Українці щодня користуються російськими соціальними мережами, вказують там свої мобільні телефони, інформацію про рідних, пересилають електронною поштою російських пошукових систем фотокопії різних документів, зокрема, і з позначкою «секретно». Якщо раніше ФСБ мало можливість переглядати інформацію інтернет-користувачів лише після попереднього звернення до суду, то тепер російські спецслужби напряму переглядатимуть потрібну їм інформацію, зокрема ту, яка стосується іноземців. Все, що можуть зробити наші державні органи, – це рекомендувати не користуватися російськими інтернет-ресурсами.

«Це їхнє рішення. Вони скорочують демократичні засади, – говорить заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун. – А ми давно це казали, що, будь ласка, є українські ресурси, міжнародні ресурси, які захищені міжнародним законодавствам, тому ми просто рекомендуємо, ми ж не можемо заборонити. Ми попередили, а якщо людина не хоче зважити на наше попередження, то вже така справа…».