У США розроблена машина для запобігання ядерним терактам

Компанія Raytheon поставила міністерству національної безпеки США перший автомобіль радіаційної розвідки нового покоління, повідомляє Лента.ру з посиланням на Defencetalk.

Нова спецмашина є джипом з апаратурою, що дозволяє стежити за рівнем випромінення і виявляти радіоактивні матеріали. Машина призначена для відвернення контрабанди матеріалів, що розщеплюються, і запобігання ядерному тероризму.

Машини такого типу передбачається використовувати в портах, аеропортах, на вокзалах та інших місцях великого скупчення людей. Технічні характеристики апаратури не розголошуються. На думку фахівців, такі машини здатні виявити матеріали, що розщеплюються, на відстані від кількох десятків до кількасот метрів.