У США розроблена машина для запобігання ядерним терактам

21:23, 08 лютого 2008
Наука та IT
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Дай Боже - не знадобиться

Компанія Raytheon поставила міністерству національної безпеки США перший автомобіль радіаційної розвідки нового покоління, повідомляє Лента.ру з посиланням на Defencetalk.

Нова спецмашина є  джипом з апаратурою, що дозволяє стежити за рівнем випромінення і виявляти радіоактивні матеріали. Машина призначена для відвернення контрабанди матеріалів, що розщеплюються, і запобігання ядерному тероризму.

Машини такого типу передбачається використовувати в портах, аеропортах, на вокзалах та інших місцях великого скупчення людей. Технічні характеристики апаратури не розголошуються. На думку фахівців, такі машини здатні виявити матеріали, що розщеплюються, на відстані від кількох десятків до кількасот метрів.

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