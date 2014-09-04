Смартфони українців атакує небезпечний вірус із Москви

Уже кілька днів на мобільні телефони українців приходять SMS із сумнівними інтернет-адресами, передає ТСН.

Щойно людина відкриває посилання – вірус отримує доступ до телефону. Програма зчитує контактні дані, а також збирає інформацію щодо IMEI-коду, балансу рахунку та персональних даних.

По тому "інфіковані" вірусом повідомлення відправляються з номера абонента до його знайомих.

Тому щодо змісту повідомлень навіть від внесених до вашої телефонної книги осіб слід зберігати пильність.

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Вірус уражає мобільні телефони з операційними системами Android, Simbian та Windows Mobile.

З'ясовано, що розсилка шкідливих повідомлень здійснюється із Москви.

СБУ запевняє, що активно бореться із вірусом і закликає громадян бути пильними.