Лише 2% паролів Gmail, що потрапили в мережу, є активними - Google

Про це йдеться в офіційному блозі Google, який цитує ИТАР-ТАСС.

Напередодні в інтернеті була опублікована база даних майже 5 млн паролів і логінів від облікових записів поштового сервісу Gmail від Google, повідомляв портал CNews. Серед них є як російськомовні, так і англо- та іспаномовні користувачі поштового сервісу Google.

"Перевірка показала, що менше 2% пар логінів і паролів могли бути робочими, і при спробі злому наша автоматична система протидії заблокувала б спроби входу в облікові записи. Ми передбачили дії для захисту цих акаунтів і направили їхнім власникам повідомлення про необхідність зміни пароля", - йдеться в повідомленні Google, опублікованому в четвер. У корпорації зазначили, що причиною витоку не є злом системи Google.

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З урахуванням витоків паролів користувачів пошти "Яндекса" і Mail.ru, що відбулися в неділю і понеділок, сукупний обсяг скомпрометованих поштових акаунтів становить близько 10 млн. В "Яндексі" і Mail.ru Group повідомляли раніше, що більша частина з них не використовується або була створена роботами.