Вчені здійснили квантову телепортацію на 25 кілометрів

У своєму експерименті вчені рознесли два заплутаних фотона на відстань 25 кілометрів по оптичному волокну. Одна з частинок (друга) виявилася при цьому в кристалі.

Далі фізики змінили квантовий стан першого фотона, подіявши на нього третім. В результаті стан другої частки (яка перебувала в кристалі) змінилося, повідомлялося Lenta.ru.

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Таким чином вчені спостерігали прояв квантової нелокальності: хоча фотони були рознесені на відстань 25 кілометрів, зміна стану одного з них позначилося на іншому.

Дослідники поліпшили своє попереднє досягнення десятирічної давності, коли на відстань шести кілометрів переміщували стан фотона.

Телепортація по оптоволокну здійснюється важче, ніж по повітрю. Це пов'язано із взаємодією фотонів зі склом, в ході якого вони втрачають значну частину первісної інформації.

В ході роботи вчені відзначили високу точність своїх вимірів. За їх словами, це може привести до прогресу у використанні заплутаних фотонів в квантової криптографії.