Українські програмісти пропонують політикам інноваційний підхід до співпраці з виборцями

Українська компанія BasicGroup™ представила IT-рішення для комплексного супроводження передвиборчої кампанії кандидатів у депутати – системи eMap і eCast, які автоматизують роботу штабу та дозволяють контролювати перебіг дня виборів.

eMap – це інструмент автоматизації передвиборчої кампанії, який допомагає штабу системно опрацьовувати великі обсяги інформації та забезпечує плідну співпрацю кандидата з виборцями. Іншими словами, система eMap – це багатофункціональний центр взаємозв’язку з виборцями. Технічно, це веб-орієнтоване програмне рішення, яке в ході кампанії накопичує та систематизує інформацію про всі об’єкти в окрузі, виборців, звернення, процес їх виконання, та дозволяє працювати з нею через зручний інтерфейс у форматі таблиць або на мапі. Зручність системи – в тому, що оновлення інформації в базі даних автоматично синхронізуються на всіх пристроях, де використовується система, і миттєво стають доступні кожному члену команди, незалежно від місцезнаходження. Наприклад, прийняте під час роботи «в полі» звернення від мешканця автоматично потрапляє в офіс на розгляд юриста й одразу починає виконуватись, а після успішного завершення роботи зі зверненням його автора поінформують за допомогою SMS.

За задумом розробників, система eMap покликана допомогти передвиборчому штабу кандидата працювати якісніше, продуктивніше й оперативніше та, як наслідок, об’єктивно підвищити рівень довіри виборців до кандидата: за рахунок швидкого виконання звернень, заощадження часу і залучення нових прихильників.

Друга система – eCast – забезпечує автоматизацію роботи в день виборів, коли головне завдання штабу – слідкувати за ситуацією на дільничних виборчих комісіях, явкою і підрахунком голосів, запобігаючи спробам провокацій і фальсифікацій. eCast дозволяє реалізувати контроль кожного етапу дня виборів на всіх ДВК округу завдяки автоматизованій системі збору й обробки даних.

Система складається з шести модулів: call-центр, електронний документообіг, інформаційні екрани для керівника штабу та кожного підрозділу, SMS-центр, оперативна база даних (явка, голоси, скарги) і статична (контакти співробітників, їх розподіл по ДВК, адреси ДВК з відображенням на мапі тощо). Дані про явку та результати голосування надходять в систему через SMS-команди, які спостерігачі з кожної ДВК надсилають з мобільного телефону на спеціальний сервісний номер. У разі порушень на ДВК вони можуть надсилати повідомлення зі скаргами, які одразу потрапляють у систему й опрацьовуються юристами. Оператори call-центру через веб-інтерфейс контролюють роботу спостерігачів, опрацьовують заявки зі скаргами, контролюють їх виконання, тримають зв’язок із юридичним відділом штабу та координують роботу мобільних бригад юристів. Завдяки тому, що система збирає й обробляє дані з усіх ДВК автоматично, з’являється можливість постійного та комплексного контролю за перебігом дня виборів.

Обидві системи були успішно апробовані під час виборів у Київську міську раду цього року й отримали позитивні відгуки від теперішніх депутатів і їхніх команд.

Більш детально дізнатись про системи можна на офіційних сайтах: http://emap.com.ua та http://ecast.com.ua.