У соцмережі Facebook з'явився новий конкурент

Засновник Ello Пол Будніц робить ставку на невдоволення користувачів найпопулярнішої в світі соцмережі, а саме докучливою рекламою, пише newsprolife.

У його проекті її немає, незважаючи на те, що в наш час це багатьом може здатися жартом, зазначає Сnet. Зараз сайт Ello недостатньо заповнений, на ньому мало фотографій, а написи на білому тлі свідчать про те, що соціальний ресурс перебуває в стадії недоробки.

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Однак, тим не менше сама соцмережа стає популярною. За годину заявку на реєстрацію в ній робить 35000 користувачів. Зараз для того, щоб зареєструватися в ній, потрібно відправити заявку для отримання запрошення.