Вчені пов'язали втрату нюху з наближенням смерті

Так стверджують американські вчені у своїх висновках, опублікованих в журналі PLoS One. За їх даними, за 5 років померло 39% учасників дослідження з тих, хто не пройшов найпростіший тест на запахи. Серед людей, у яких з нюхом все гаразд цей показник склав всього 10%.

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У 2005-2006 роках лікарі дали 3005 літнім американцям (загальнонаціональна вибірка, вік 57-85 років) тест на розрізнення 5-и звичайних запахів (м'яти, риби, апельсина, троянди і шкіри). Більшість респондентів (78%) правильно визначила 4-5 запахів, 20% - 2-3 запахи, 3,5% - один або жодного.

Через 5 років вчені повернулися до літніх людей, які проходили тест. До того часу померло 430 осіб - 12,5% від початкової вибірки. З поправкою на демографічні фактори (вік, стать, раса, рівень освіти і доходів, загальний стан здоров'я) смертність серед осіб з ослабленим нюхом (на 2005-2006 роки) виявилася істотно вищою.