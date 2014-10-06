До кінця жовтня Apple представить новий моноблочний комп'ютер
13:15, 06 жовтня 2014Наука та IT
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До кінця жовтня Apple представить моноблочний комп'ютер iMac.
Apple представить новий моноблок
Розподільна здатність екрану моноблочного комп'ютера складе 5120*2880 пікселів.
В основу комп'ютера ляже процесор Intel Haswell і графіка AMD.
Про це серед інших новин повідомляє у відеоблозі Danila Kulesha.
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Також блогер повідомляє, що в новому поколінні iPhone за популярністю, не зважаючи на прогнози, лідирує модель з екраном 5,5 дюйма з 60% продажів. Решта 40% припадають на iPhone 6 з екраном 4,7 дюйма.
Новини Apple №45
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