До кінця жовтня Apple представить новий моноблочний комп'ютер

Розподільна здатність екрану моноблочного комп'ютера складе 5120*2880 пікселів.

В основу комп'ютера ляже процесор Intel Haswell і графіка AMD.

Про це серед інших новин повідомляє у відеоблозі Danila Kulesha.

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Також блогер повідомляє, що в новому поколінні iPhone за популярністю, не зважаючи на прогнози, лідирує модель з екраном 5,5 дюйма з 60% продажів. Решта 40% припадають на iPhone 6 з екраном 4,7 дюйма.