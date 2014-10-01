Apple випустить iPad золотистого кольору

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає Еспресо.TV.

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Очікується, що Apple представить нові версії 9,7-дюймових планшетів в жовтні. Вони будуть доступні із задньою кришкою золотистого кольору на додаток до чорного і сріблястого. Таким чином кольорове виконання нових планшетів перегукується з iPhone моделі 5s, які були представлені в минулому році.

За останні 2 квартали продажі iPad знизилися. При цьому свого піку вони досягли в 2012 році, склавши $32 млрд.

Apple не анонсувала нових планшетів з жовтня минулого року. Замість цього користувачам запропонували iPhone 6 Plus із збільшеним екраном, який майже досягає розміру iPad Mini.