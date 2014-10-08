Почалось повне затемнення Місяця. Подію завершено

12:07, 08 жовтня 2014
Наука та IT
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Сьогодні земляни зможуть спостерігати повне затемнення Місяця, яке триватиме близько трьох годин і буде транслюватися в онлайн-режимі на сайті NASA.

Reuters

Як повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу організації, трансляція розпочнеться у середу, 8 жовтня, об 11.00. за Києвом.

Побачити це небесне явище на власні очі зможуть жителі російського Далекого Сходу, Сибіру, Зауралля, Азії, Північної Америки та Австралії.

Нагадаємо, Росія відклала старт програми з колонізації Місяця через брак коштів.


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