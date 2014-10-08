Почалось повне затемнення Місяця. Подію завершено

Як повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу організації, трансляція розпочнеться у середу, 8 жовтня, об 11.00. за Києвом.

Побачити це небесне явище на власні очі зможуть жителі російського Далекого Сходу, Сибіру, Зауралля, Азії, Північної Америки та Австралії.

Нагадаємо, Росія відклала старт програми з колонізації Місяця через брак коштів.



Broadcast live streaming video on Ustream