Росія відклала колонізацію Місяця

Про це повідомив директор Інституту космічних досліджень (ІКД) РАН Лев Зелений, передає ТАСС.

В січні 2015 року РФ випробує систему управління наземними роботами з навколоземної орбіти

"Вони (терміни) змістилися на 2018-й з 2016 року. Це "Луна-Глоб" і "Луна" орбітальна. Але більш далекого зсуву "вправо" ми допустити не хочемо. Важливо, щоб в цьому десятилітті у нас були три місячні проекти: "Луна-25", "Луна-26" і "Луна-27", - сказав він журналістам на "Днях космічної науки" в Москві.

Читайте такожРоскосмос збирається будувати елементи місячної бази і разведроботовВчений зазначив, що такі терміни визначені в запропонованій Роскосмосом Федеральної космічної програми. Директор ІКД додав, що прийнято рішення про зменшення кількості приладів на космічному апарату "Місяць-25" для того, щоб полегшити його посадку на поверхню супутника Землі.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомляли про плани Роскосмосу з колонізації Місяця до 2040 року.

Останнім часом через анексію Криму, бойові дії в Україні та міжнародні санкційї Росія почала відчувати серйозні економічні труднощі.