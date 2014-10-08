Названо лауреатів Нобелівської премії з хімії 2014 року

Інформація про це з'явилася в офіційному акаунті Twitter Нобелівського комітету, а також на сайті премії, повідомляє Lenta.ru.

Компанія Thompson Reuters спробувала передбачити лауреатів премії цього року. В якості кандидатів на Нобелівську премію з хімії вона називала Чина Тана (Ching Tang) і Стівена ван Слайка (Steven Van Slyke). Ці вчені запропонували технологію органічних світлодіодів, яка використовується в моніторах сучасних телевізорів і смартфонів.

Читайте такожУ Швеції почався "Нобелівський тиждень"Іншими кандидатами називалися Чарльз Кресге (Charles Kresge), Рьон Рьо (Ryong Ryoo) і Гален Стакі (Galen Stucky), які розробили мезопористі матеріали, а також Грем Моуд (Graeme Moad), Эдзіо Риддзардо (Ezio Rizzardo) і Шан Тханг (San Thang) за техніку адитивної фрагментаційної полімеризації з перенесенням ланцюга (RAFT). Прогноз компанії, як і у випадку з нагородами з фізики,фізіології та медицини, не виправдався.

Минулого року премію з хімії отримали Мартін Карплус (Martin Karplus), Майкл Левітт (Michael Levitt) і Арі Варшель (Arieh Warshel) за комп'ютерне моделювання складних хімічних систем. Досліджуючи молекулу дифенілгексатріену, хімікам вдалося в різних наближень показати, де доречно використання методів класичної механіки (молекулярної динаміки), а де - квантової (рівняння Шредінгера).