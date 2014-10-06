Визначено лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини

Премію присудили Джону О'Кіфу (John O´Keefe), Мей-Бритт Мозер (May-Britt Moser) та Едварду І.Мозеру (Edvard I. Moser) "за відкриття клітин, з яких будується система орієнтації в мозку", повідомляє офіційний сайт премії.

Джон О'Кіф відкрив першу складову системи орієнтації ще в 1971 році. Він помітив, що клітини гіппокампу в мозку завжди активувалися, коли піддослідний пацюк перебував у центрі кімнати, у той час як інші клітини активувалися, коли пацюк перебував у інших місцях у кімнаті. Вчений дійшов висновку, що ці "місцеві клітини" формують мапу простору в мозку.

Читайте такожУ Швеції почався "Нобелівський тиждень"Більше ніж через 30 років потому Мей-Бритт Мозер і Едвард І.Мозер відкрили іншу ключову складову системи орієнтації, виявивши інший тип нервових клітин, які назвали "координатними".

Відкриття О'Кіфа та Мозерів пояснили, яким чином мозок формує мапу навколишнього простору ("внутрішній GPS") і продемонстрували клітинну основу вищих пізнавальних функцій, говориться в повідомленні.