У Польщі відкриють пам`ятник «Вікіпедії»

01:25, 09 жовтня 2014
Наука та IT
2 0

22 жовтня в польському університетському місті Слубіце відкривається перший в світі пам`ятник «Вікіпедії»

scienceblog.ru

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на Collegium Polonicum. 

Пам`ятник створено вірменським скульптором Міграном Акопяном. 

Читайте такожДерждума Росії пропонує вилучити з "Вікіпедії" згадку про "анексію" Криму

Серед гостей церемонії відкриття будуть представники Wikimedia Польщі, Wikimedia Deutschland, і Wikimedia Сан-Франциско. 

За 14 років існування в «Вікіпедії» написано понад 30 млн статтей. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter