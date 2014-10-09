У Польщі відкриють пам`ятник «Вікіпедії»

22 жовтня в польському університетському місті Слубіце відкривається перший в світі пам`ятник «Вікіпедії»

Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на Collegium Polonicum. Пам`ятник створено вірменським скульптором Міграном Акопяном. Читайте такожДерждума Росії пропонує вилучити з "Вікіпедії" згадку про "анексію" Криму Серед гостей церемонії відкриття будуть представники Wikimedia Польщі, Wikimedia Deutschland, і Wikimedia Сан-Франциско. За 14 років існування в «Вікіпедії» написано понад 30 млн статтей.

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