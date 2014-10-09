У Польщі відкриють пам`ятник «Вікіпедії»
01:25, 09 жовтня 2014Наука та IT
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22 жовтня в польському університетському місті Слубіце відкривається перший в світі пам`ятник «Вікіпедії»
У Польщі відкриють пам`ятник «Вікіпедії» / scienceblog.ru
Про це повідомляє Газета.ru з посиланням на Collegium Polonicum.
Пам`ятник створено вірменським скульптором Міграном Акопяном.
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Серед гостей церемонії відкриття будуть представники Wikimedia Польщі, Wikimedia Deutschland, і Wikimedia Сан-Франциско.
За 14 років існування в «Вікіпедії» написано понад 30 млн статтей.
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