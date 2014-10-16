Презентація нових iPad від Apple

В центрі уваги на презентації - планшети iPad. Як нова версія повнорозмірного пристрою iPad Air з 9,7-дюймовим екраном, так і чергова модель компактного планшета iPad mini з дисплеєм 7,9 дюйма.

Читайте такожApple помилково розсекретила Air iPad 2 і iPad mini 3

Також очікується презентація нового моноблока iMac з Retina-дисплеєм і оновлення комп'ютера Mac Mini.

Голова компанії Тім Кук повідомив, що в США з 20 жовтня запрацює платіжна система Apple Pay.

Товщина нового iPad Air 2 складе 6,1 міліметра, процесор буде на 40% потужніший. Екран буде оснащено антибліковим покриттям.

Ціни на новий iPad Air 2