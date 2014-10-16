Презентація нових iPad від Apple
19:18, 16 жовтня 2014Наука та IT
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Сьогодні Apple презентує останній iPad. В компанії дуже сподіваються, що він не поступиться популярністю iPhone 6, які за перші вихідні після початку продажу побили рекорди.
В центрі уваги на презентації - планшети iPad. Як нова версія повнорозмірного пристрою iPad Air з 9,7-дюймовим екраном, так і чергова модель компактного планшета iPad mini з дисплеєм 7,9 дюйма.
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Також очікується презентація нового моноблока iMac з Retina-дисплеєм і оновлення комп'ютера Mac Mini.
Голова компанії Тім Кук повідомив, що в США з 20 жовтня запрацює платіжна система Apple Pay.
Товщина нового iPad Air 2 складе 6,1 міліметра, процесор буде на 40% потужніший. Екран буде оснащено антибліковим покриттям.
Ціни на новий iPad Air 2
yablyk.com
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