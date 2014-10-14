Стала відома сума штрафу для постачальників Apple за витік даних про iPhone і iPad

Про це йдеться в документах, розкритих постачальником компонентів GT Advanced в рамках процедури банкрутства, повідомляє Lenta.ru.

GT Advanced виробляла сапфірове скло, яке використовувалося Apple в камері і сенсорі відбитків пальців в смартфонах iPhone. За чутками, які в підсумку не виправдалися, Apple мала намір оснастити смартфони нового покоління iPhone 6 і iPhone 6 Plus дисплеями з сапфірового скла. Однак після офіційного анонсу пристроїв у вересні, де Apple показала нові iPhone без сапфірового скла, акції GT Advanced різко впали, а місяць потому компанія подала заяву на банкрутство.

Як правило, Apple тримає подробиці своїх договорів з постачальниками в секреті. Однак із заявки випливає, що до контракту з GT Advanced компанія включила пункт про штраф в розмірі 50 мільйонів доларів за будь-який витік інформації про продукти Apple до їх офіційного анонсу.

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Як штрафи Apple варіюються від одного постачальника до іншого, чи залежать вони від часу витоку і типу продукту - не уточнюється. Однак, як зазначає видання Cult of Mac, є ймовірність, що даний штраф є стандартним для постачальників компонентів.

В останні роки витоки з різних джерел дозволяють дізнатися практично все про нові пристрої Apple задовго до офіційних анонсів. Враховуючи, що компанія намагається використовувати ефект сюрпризу, її спроби ввести покарання за витоки не можна назвати несподіваними. Однак під питанням залишається їх ефективність - як правило, блогери, які розміщують інформацію про нові iPad і iPhone до презентацій, посилаються саме на джерела в середовищі постачальників Apple.