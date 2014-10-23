Зібраний Стівом Джобсом у 1976 році комп'ютер продали за $905 тисяч

Відомо, що покупець придбав пристрій за $905 тис. У 1976 році такий комп'ютер можна було придбати за $666,66. Таким чином, на сьогоднішній день, ціна пристрою зросла на 135,651%, повідомляє Росбалт.

Читайте такожApple представила новий iMac, Air iPad 2, iPad mini 3 і OS Yosemite

На сьогоднішній день з першої партії Apple-1 збереглося лише кілька примірників, передає Mignews. Раніше, в 2012 році інший такий комп'ютер був проданий на аукціоні Sorheby's. Покупець витратив на придбання пристрою суму в розмірі $374,5 тис.