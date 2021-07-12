Дизайн iPad Mini 6 буде виконаний в стилістиці планшета iPad Air. Пристрій отримає роз'єм USB-C, який замінить фірмовий порт Lightning.

Компанія Apple до кінця цього року офіційно покаже два продукти - нове покоління планшету iPad mini і нову версію комп'ютера-моноблока iMac.

Як повідомляє Bloomberg в розсилці Power On, за інформацією редактора видання Марка Гурмана, дизайн iPad Mini 6 буде виконаний в стилістиці планшета iPad Air. Пристрій отримає роз'єм USB-C, який замінить фірмовий порт Lightning. При цьому збережеться сканер відбитка пальців Touch ID-замість кнопки Home він буде вбудований в клавішу включення планшета. Новинка Apple, як зазначає інсайдер, не отримає процесора M1: щоб розвести компактний планшет з більш продуктивною моделлю iPad Pro, всі iPad Mini 6 будуть доступні тільки з чіпами серії A.

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Разом з останнім поколінням iPad Mini, який не оновлювався вже два роки, повинна відбутися прем'єра флагманської версії моноблока iMac. Новий комп'ютер отримає процесор M1X або M2 і вийде на ринок у варіанті з 27-дюймовим екраном. Іншої інформації про цю новинку поки немає.

Нові iPad і iMac були представлені в квітні - Apple показала 11-і 12,9-дюймові планшети iPad Pro і 24-дюймовий iMac, що отримали процесор M1, передає kommersant.

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Автор: Ірина Погоріла