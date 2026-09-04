У Данії чоловік знайшов у своєму саду срібний скарб вікінгів вагою 18 кілограмів

На одному зі злитків вигравірувані загадкові стародавні руни.

У Данії чоловік випадково знайшов на своїй ділянці срібний скарб епохи вікінгів вагою 18,5 кілограма.

Як пише PopularMechanics, цей скарб містив 700 предметів, зокрема злитки, нарукавники, грановане срібло, 47 монет та їхні уламки, а також крихітний срібний кулон у формі молота Тора.

Чоловік, який мешкає в невеликій комуні Ребілль на півночі півострова, хотів облаштувати нову терасу.

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"Це мало бути всього лише кілька годин важкої роботи в саду – потрібно було прибрати вперту траву, каміння та гравій, – але все обернулося найбільшим сюрпризом у моєму житті", – розповів чоловік Історичному музею Північної Ютландії.

Після півгодини копання його садові вила натрапили на щось, що видало дивний звук.

"Спочатку я подумав, що це старий металобрухт, дріт для паркану чи уламки кераміки, але коли я почав копати руками, то раптом виявив, що витягую з землі один металевий предмет за іншим. Незабаром я зрозумів, що це ювелірні вироби, монети та срібні злитки", – зазначив він.

Приблизно половина предметів скарбу – близько 320 предметів вагою 6,4 кілограма – знаходилася всередині глиняного глечика, а решта розсипалася по землі. Загалом вміст скарбу майже втричі більший, ніж у попереднього рекордсмена за розміром найбільшого срібного скарбу епохи вікінгів у Данії.

Скарб також приховує в собі загадку: на одному зі злитків вигравірувані стародавні руни – імовірно, слово Hutu, яке могло бути ім’ям колишнього власника.

Скарб було виявлено в районі, який зараз є сучасним житловим кварталом. Археологи не можуть сказати, чи було срібло закопане там тому, що колись це було поселенням вікінгів, чи воно знаходилося поруч із жвавим транспортним маршрутом, чи просто було місцем, де ніхто б не подумав шукати скарби. Оскільки цей район сильно забудований, археологи, можливо, ніколи не дізнаються напевно.

Тепер скарб буде виставлений у музеї. Грошова вартість знахідки поки що не розголошується.

Раніше УНІАН розповідав, як у Чехії під час будівництва дороги виявили 22 тисячі мішків із золотими скарбами.

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