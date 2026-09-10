Археологи просканували 10 000 стародавніх кісток у печері та виявили 83 знаряддя праці

Важливо, що деякі з кам’яних виробів свідчать про ретельне планування процесу, а не про випадкове відколювання каменю.

Тисячі нічим не примітних кісткових уламків із румунського печерного притулку виявилися чимось набагато цікавішим: прихованим набором неандертальських знарядь праці. Про це пише The Daily Galaxy.

З понад 10 000 фрагментів кісток тварин, досліджених на цій ділянці, вчені виділили 83 екземпляри, що мають характерні сліди обробки людиною.

Зазначається, що протягом десятиліть колишній образ неандертальців як примітивних дикунів поступово руйнувався. Розкопки в Європі та Азії виявили наявність у них складних технологій і моделей поведінки, які раніше приписувалися виключно сучасним людям. Однак в ущелині Виргиш (центральна Румунія), на стоянці під назвою Абрі 122/1200, попри десятиліття розкопок і багату колекцію кам’яних артефактів, знаряддя з кістки тут повністю відсутні.

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Ця відсутність спантеличила Моніку Мергеріт з Університету Валахія в Тирговішті та її колег. Вони вирішили з’ясувати, чи відображає це реальну поведінку неандертальців, чи є наслідком недоліків у методах аналізу археологічних знахідок. Відповідь, опублікована в журналі Journal of Quaternary Science, змусила поглянути на старі кістки зовсім по-новому.

Печера, відома своїми кам’яними знаряддями

Стоянка Абрі 122/1200, розташована серед вапнякових скель ущелини Виргиш, давно визнана важливим археологічним об’єктом. Датування показує, що люди використовували це укриття протягом кількох етапів палеоліту: від періоду приблизно 230 000 років тому до набагато пізніших часів. На стоянці було виявлено понад 1000 кам’яних артефактів, виготовлених переважно з місцевих порід: кварциту, базальту, а також лідіту або аргіліту. Поруч із ними знаходяться фрагментовані останки великих травоїдних тварин.

Важливо, що деякі з кам’яних виробів свідчать про ретельне планування процесу, а не про випадкове сколювання каменю. Дослідники виявили на стоянці сліди застосування леваллуазької технології. Це метод розщеплення каменю, під час якого майстер заздалегідь готує ядрище (нуклеус) так, щоб одним точним ударом відокремити від нього відщеп заздалегідь заданої форми; така техніка свідчить про високий рівень планування.

І все ж, незважаючи на свідчення майстерної обробки каменю, тут жодного разу не знаходили кістяних знарядь, подібних до тих, що зустрічалися на інших стоянках неандертальців. Приховані сліди діяльності людини на стародавніх кістках

Цікаво, що кістки можуть бути обгризені хижаками або видозмінені під впливом рослин, води та донних відкладень; крім того, сліди, що нагадують результати навмисної обробки людиною, можуть виникати під час їх витоптування. У статті зазначено:

"Щоб відрізнити справжні сліди використання знарядь від наслідків природних процесів, дослідники вивчили фрагменти під мікроскопом. Вони шукали характерні поєднання подряпин, ділянок, що зазнали шліфування, заокруглених країв та пошкоджень від ударів. Вчені також виготовили власні експериментальні кістяні знаряддя та порівняли характер зносу на них зі слідами, виявленими на археологічних знахідках".

У ході цієї копіткої роботи було виявлено 83 фрагменти (менше 1% від усієї колекції), що мають сліди використання людиною. Деякі з них слугували ретушерами - їх притискали до країв кам’яних знарядь або ударяли ними по них для коригування форми; на інших спостерігалося згладжування поверхні, характерне для обробки м’яких матеріалів, таких як шкури або рослинна сировина. Кілька предметів було класифіковано як клиноподібні знаряддя; поруч із ними знаходилися два екземпляри, які, ймовірно, використовувалися як молотки.

Знаряддя з мінімальною обробкою

Згідно з результатами дослідження, цілеспрямована технологічна обробка кісток зустрічалася рідко: більшість фрагментів, судячи з усього, використовувалися практично в тому вигляді, в якому їх знаходили, без попереднього надання їм певної форми. Археологи характеризують їх як предмети, обрані для виконання конкретного миттєвого завдання, а не як вироби, на створення яких витрачався час заради отримання стандартизованого артефакту.

Зазначається, що саме такий прагматичний підхід, ймовірно, пояснює, чому подібні знаряддя так довго залишалися непоміченими. Стефан Василе, викладач Бухарестського університету, розповів:

"Я не хочу надмірно критикувати методи, які археологи застосовували в минулому, але часто з землі витягували лише великі або добре збережені кістки".

Ця знахідка вписує регіон Карпат у загальну картину поширення технологій виготовлення кістяних знарядь неандертальцями, яка вже охоплює стоянки у Франції, Іспанії та навіть на сході - аж до Алтаю в Сибіру. Це свідчить про те, що практика виготовлення знарядь з кістки неандертальцями в цій частині Європи була буквально на очах у всіх, залишаючись при цьому непоміченою.

Новини археології

Відомий як пагорб Монбеллан, розташований у Тоннері, на південний схід від Парижа, судячи з недавнього відкриття археологів, колись був домівкою для цілого міста. Ця знахідка дає нове уявлення про методи міського розвитку, що існували раніше.

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