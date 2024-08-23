Розкопки почалися 2020 року перед запланованим будівництвом стін захисту від лавин у Сейдісфіорді.

Археологи в Ісландії виявили те, що може бути рідкісною іграшкою епохи вікінгів, вирізаною з каменю, але ніхто не знає, яку тварину вона зображує.

Фігурка, яку експерти датують між 940 і 1000 роками н. е., була знайдена на місці розкопок Фіордюр у Сейдісфьордюрі, Ісландія. Це невелика чотиринога тварина з відколотим вухом, вирізана з місцевого каменю.

Більшість членів команди думали, що тварина була свинею, розповіла Live Science Рагнхейдур Траустадоттір, директор археологічної групи Антиква, яка розкопала іграшку. Це не надумано, оскільки вікінги використовували одомашнених свиней для м'яса. Однак двоє членів команди інтерпретували її як ведмедя, і хоча ведмеді не є корінними жителями Ісландії, щонайменше 600 білих ведмедів було зареєстровано на острові від початку людського поселення й донині. Але коли фотографії фігурки було опубліковано 13 серпня, багато користувачів Facebook переконалися, що це ісландський собака.

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"Діти не так помітні в епоху вікінгів, тож це дивовижна знахідка", - сказала Траустадоттір. Вона бачить свиню і скептично ставиться до інтерпретації ісландського собаки, оскільки, за її словами, морда не відповідає тварині.

"У мене був ісландський собака протягом 14 років. Я не впевнена", - заявила вона.

Розкопки у Фіорді, названі на честь історичної ферми Фіорд, розпочалися 2020 року перед запланованим будівництвом стін захисту від лавин у Сейдісфіорді й мали тривати лише два роки. Але розкопки показали так багато, що Траустадоттір зараз проводить там своє п'яте літо.

2021 року археологи виявили курган ферми, млин і кошару, датовані десь між 18 і 20 століттями, згідно з Seydisfjord Archaeological Research, вебсайтом Antikva, який публікує результати розкопок у Фіорді. Під ними вони виявили середньовічні останки, а під ними - чотири могили епохи вікінгів (793-1066 рр. н. е.), поховані під зсувом 11 століття.

Іншими словами, одна розкопка розкрила 1000 років історії Ісландії. У 2022 році на південь від попереднього місця археологи виявили довгий будинок вікінгів із ткацькою майстернею, загонами для тварин і фермерським звалищем або купою сміття, що датується XI-XIII століттями. Вони помістили свої знахідки на цю історичну шкалу часу, датуючи шари попелу від численних вулканічних вивержень, які вплинули на регіон з моменту прибуття людських поселенців.

"В Ісландії немає іншого місця з такою кількістю знахідок", - сказала Траустадоттір. За п'ять років археологічних робіт вони каталогізували до 4000 артефактів, включно з майже 100 ігровими фігурками вікінгів із настільної гри під назвою "хнефатафл", які було виготовлено з того самого типу каменю, що й іграшка.

Хоча неможливо точно знати, хто і чому вирізав ці предмети, Траустадоттір запропонувала одну можливість.

"Хтось сидів зимової ночі, в темряві, вирізаючи ігрові фігури, а потім цю тварину для дитини", - розмірковувала Траустадоттір.

Розкопки мають скоро завершитися, після чого археологи почнуть вивчати тисячі знайдених артефактів.

Новини археології

Археологи виявили на ізольованому болоті на південному заході Англії унікальну гробницю віком близько 4 тисяч років. Гробницю виявили в травні, коли вона почала вивітрюватися з торфу на території національного парку Дартмур і розкопали в серпні.

Гробниця площею близько 1 метра була накрита трьома великими гранітними каменями. Радіовуглецеве датування деревного вугілля зсередини гробниці дало змогу визначити її вік у районі 1800 року до нашої ери.

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