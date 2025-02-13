Команда вчених все ще не впевнена в істинних розмірах і швидкостях об'єктів - або навіть у тому, чим вони насправді є.

Вчені помітили крихітну зірку, можливо, з інопланетним світом на буксирі, що проноситься через Чумацький Шлях приблизно в 500 разів швидше, ніж куля, що летить.

Як пише Live Science, це зробило б цю планетну систему найшвидшою з тих, що коли-небудь спостерігалися. Однак усе ще існує невизначеність щодо істинної природи об'єкта, що швидко рухається, і його компаньйона.

У 2011 році дослідники побічно помітили пару загадкових об'єктів у Чумацькому Шляху за допомогою явища, відомого як "мікролінзування" - низькорівнева форма гравітаційного лінзування, за якого світло "викривляється".

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У новому дослідженні, опублікованому в The Astronomical Journal, інша група дослідників ідентифікувала нову зірку, яка може бути більшим об'єктом із цієї загадкової пари. Зірка має масу приблизно в одну п'яту маси Сонця і розташована приблизно за 24 000 світлових років від Землі в надрах галактики. Ґрунтуючись на її розташуванні щодо спостереження 2011 року, дослідники підрахували, що зірка рухається зі швидкістю щонайменше 1,9 мільйона км/год.

Зазначається, що під час нового спостереження не було виявлено інопланетного світу, що не дивно, з огляду на те, що для виявлення екзопланети, що обертається навколо зірки, можуть знадобитися роки постійного моніторингу. Ґрунтуючись на розмірі більшого об'єкта, дослідники змогли передбачити масу потенційної екзопланети та її відстань від рідної зірки. Провідний автор дослідження Шон Террі заявив:

"Ми вважаємо, що це так званий наднептуновий світ [приблизно в 30 разів масивніший за нашу планету], що обертається навколо зірки з малою масою на відстані, яка лежала б між орбітами Венери і Землі, якби він перебував у нашій сонячній системі. Якщо це так, то це буде перша планета, коли-небудь виявлена на орбіті надшвидкісної зірки".

Цікаво, що на цій швидкості потенційна планетна система рухатиметься через Чумацький Шлях приблизно вдвічі швидше, ніж Сонячна система. Однак вона може рухатися ще швидше, оскільки нові спостереження не враховують її напрямок щодо нашої системи, пишуть дослідники.

Якщо зоряний претендент рухається зі швидкістю понад 2,1 мільйона км/год, у нього буде достатня швидкість, щоб одного разу залишити Чумацький Шлях і потягнути за собою свого планетарного компаньйона в міжгалактичний простір.

Примітно, що команда все ще не впевнена в істинних розмірах і швидкостях об'єктів - або навіть у тому, чим вони насправді є. Навіть якщо більший об'єкт із 2011 року є зіркою, немає гарантії, що це та ж сама зірка, помічена в новому дослідженні, або що вона рухається зі швидкістю, яку розрахували дослідники, тому що вони фактично ще не бачили її руху. Співавтор дослідження Девід Беннетт зазначив:

"Щоб переконатися, що нещодавно ідентифікована зірка є частиною системи, яка спричинила сигнал 2011 року, ми хотіли б знову поглянути на неї в інший рік і подивитися, чи рухається вона на потрібну величину і в правильному напрямку, щоб підтвердити, що вона прийшла з точки, де ми виявили сигнал".

Цікаво, що існує альтернативне пояснення спостереження 2011 року: пара об'єктів насправді є гігантською екзопланетою-ізгоєм, навколо якої обертається масивна екзомісяць. У цьому сценарії дует також буде розташований набагато ближче до Землі.

"Якщо майбутні спостереження покажуть, що зірка не рухається, це означатиме, що модель планети-ізгоя та екзомісяця є кращою", - сказала співавторка дослідження Апарна Бхаттачарья.

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