Він простягається на 30 000 світлових років.

Науковці виявили, що скупчення зірок на небі може ховати в своєму серці таємницю - рій із понад 100 чорних дір, кожна з яких важить в 20 разів більше за масу Сонця.

Як пише ScienceAlert, йдеться про зоряне скупчення Паломар 5, яке простягається на 30 000 світлових років і розташоване на відстані приблизно 80 000 світлових років.

Такі скупчення часто вважають "скам’янілостями" раннього Всесвіту. Вони дуже щільні та сферичні, а також містять приблизно від 100 000 до 1 мільйона дуже старих зірок, деякі з яких майже такі ж старі, як сам Всесвіт.

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У будь-якому кульовому скупченні всі його зірки утворилися одночасно з однієї хмари газу. У Чумацькому Шляху відомо про близько 150 таких об'єктів. Вони допомагають вивчати історію Всесвіту та вміст темної матерії.

Однак більше уваги вчених привертають приливні потоки - довгі ріки зірок, які простягаються по небу. Раніше їх було важко ідентифікувати, але космічна обсерваторія Gaia, яка працює над високоточним картографуванням Чумацького Шляху в трьох вимірах, зробила це простішим.

"Ми не знаємо, як утворюються ці потоки, але одна ідея полягає в тому, що вони є розірваними зоряними скупченнями... Однак жоден із нещодавно відкритих потоків не має пов’язаного з ним зоряного скупчення, тому ми не можемо бути впевнені. Отже, щоб зрозуміти, як утворилися ці потоки, нам потрібно вивчити один із пов’язаною з ним зоряною системою. Паломар 5 — це єдиний випадок, що робить його Розеттським каменем для розуміння формування потоку, і тому ми детально його вивчили", — пояснив астрофізик Марк Гілес з Університету Барселони в Іспанії.

Palomar 5 виглядає унікальний завдяки своєму розміру. Команда вчених використала детальне моделювання N-тіл, щоб відтворити орбіти та еволюцію кожної зірки в скупченні.

Згідно з розрахунками, популяції чорних дір можуть існувати в центральних областях кульових скупчень.

"Кількість чорних дір приблизно втричі перевищує очікувану кількість зірок у скупченні, і це означає, що понад 20% загальної маси скупчення складається з чорних дір. Кожна з них має масу приблизно в 20 разів більшу за масу Сонця, і вони утворилися під час вибухів наднових наприкінці життя масивних зірок, коли скупчення було ще дуже молодим", — сказав Гілес.

Цей кластер повністю розчиниться через мільярд років. Перед своєю "смертю" він повністю складатиметься з чорних дір, які обертатимуться навколо галактичного центру.

"Вважається, що велика частка злиття подвійних чорних дір утворюється в зоряних скупченнях. Великим невідомим у цьому сценарії є кількість чорних дір у скупченнях, що важко обмежити спостереженнями, оскільки ми не можемо побачити чорні діри. Наш метод дає нам спосіб дізнатися, скільки чорних дір є в зоряному скупченні, дивлячись на зірки, які вони викидають", — сказав астрофізик Фабіо Антоніні з Кардіффського університету у Великобританії.

Наукові відкриття у космосі

Як повідомляв УНІАН, Сонячна система пережила неймовірно близьке зіткнення з чужою зіркою. Вчені вважають, що цей інцидент, який струсонув наші околиці, міг залишити "шрами".

Нещодавно астрономи виявили найбільшу пару струменів з чорних дір, які коли-небудь бачили. Їхня довжина становить 23 мільйони світлових років, що дорівнює довжині 140 галактик Чумацького Шляху.

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